СМИ узнали, что Королевская почта Великобритании в честь 50-летия рок-группы Queen выпустит марки, посвященные участникам и их работам, сообщает NME.

По информации издания, в наборе будет 13 экземпляров: восемь — с обложками наиболее знаковых альбомов музыкантов, в том числе News of the world (1977 год) и Innuendo (1991 год) , четыре — со снимками с концертов, а также классическая групповая фотография Queen.

"Трудно выразить словами то, что я чувствую, глядя на эти красивые марки, — прокомментировала гитарист Брайан Мэй. — С тех пор, как мы, четверо молодых парней, начали искать себя 50 лет назад, наша жизнь была посвящена осуществлению несбыточной мечты. Иногда странно просыпаться с мыслью и осознавать, что сейчас мы — национальное достояние".

С его мнением согласился барабанщик Queen Роджер Тейлор, который назвал выпуск этого набора марок «большой честью».

Коллекцию можно будет приобрести 9 июля, но предзаказ можно сделать уже сейчас на сайте Королевской почты Великобритании.

NME уточняет, что Queen стала третьей рок-группой, в честь которой печатают марки. Ранее подобные наборы выпускали с альбомами The Beatles (в 2007 году) и Pink Floyd (в 2016 году)