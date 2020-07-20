Международные учения Sea Breeze-2020 начались в Черном море, они пройдут в новом формате из-за коронавируса, сообщил в понедельник командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа.

Ранее генштаб ВС Украины сообщил, что многонациональные учения с участием подразделений вооружённых сил Украины перенесли из-за распространения коронавируса.

«Сегодня в северо-западной части Черного моря стартуют украино-американские учения Sea Breeze-2020. С 1997 года учения являются главным международным мероприятием подготовки военно-морских сил… В условиях мировой пандемии и для сохранения здоровья участников учений в этом году мы проводим Sea Breeze в новом формате – бесконтактно, с максимальным использованием современных инновационных технологий и с отработкой широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности», — сказал Неижпапа по случаю начала Sea Breeze 2020, его обращение опубликовано в понедельник на странице учений в Facebook.

По его словам, основная цель учений остается неизменной – «это обеспечение мира и стабильности, и безопасности в Черноморском регионе».

По данным Минобороны Украины, учения продлятся семь дней, в них будут участвовать ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море. В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться в организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Кроме того, военные моряки будут выполнять боевые упражнения артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведут учения по борьбе за живучесть и спасение экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Всего в Sea Breeze-2020 планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 59 493 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 498 человек, выздоровели 31 439 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.