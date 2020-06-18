В Черногории, после того как власти объявили ее свободной от COVID-19 страной, выявлено 7 новых случаев заболевания, сообщил Институт общественного здоровья в ночь на четверг.

Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории 2 июня официально признал эпидемию коронавируса в стране оконченной. Президент Мило Джуканович еще в мае объявил победу над коронавирусом, правительство провозгласило ее свободным от COVID-19 направлением и открыло границы для туристов ряда стран. Оппозиция выразила сомнение в достоверности эпидемиологических данных властей.

«За последние 24 часа до 21.00 (22.00 мск среды) лаборатория протестировала 200 анализов, из которых 193 были негативны и 7 позитивны на коронавирус. Четыре пациента контактировали с ранее выявленным больным, еще у троих выясняется источник инфекции», — сообщил институт общественного здоровья в Twitter.

Уточняется, что четверо больных — жители Подгорицы, по одному новому зараженному в городах Цетине, Рожае и Беране.

Коронавирус 14 июня был выявлен у одного гражданина страны, который перед тем посещал соседнюю Боснию и Герцеговину и по возвращении находился на самоизоляции. Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у находящегося в Черногории боснийца, который был помещен в карантин. Таким образом, число активных больных в стране составляет 9 человек. По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 333 случая COVID-19, скончались девять человек.