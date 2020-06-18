Четверо новых больных COVID-19 выявлены в Черногории, Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) ввел обязательное ношение масок в общественных местах, находящихся в закрытых объектах, сообщило правительство республики.

В Черногории, власти которой объявили ее свободной от COVID-19 страной, накануне было выявлено семь новых случаев заболевания, к уже имевшимся двум «импортированным» из Боснии и Герцеговины. В четверг Институт общественного здоровья сообщил еще о четырех зараженных.

«Учитывая драматичное увеличение числа инфицированных в странах региона и число новых зараженных в Черногории, принято решение об обязательном ношении защитных масок во всех общественных местах, которые находятся в закрытых помещениях, а также транспорте. Ношение масок обязательно и для работников сферы услуг на открытом пространстве», — сообщил кабмин в Twitter.

Коронавирус впервые с конца мая был выявлен 14 июня у одного гражданина страны, который перед тем посещал соседнюю Боснию и Герцеговину и по возвращении находился на самоизоляции. Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у находящегося в Черногории боснийца, который был помещен в карантин. По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 337 случаев COVID-19, скончались девять человек.