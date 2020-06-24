Правоохранители Черногории задержали вечером в среду 18 человек на фоне беспорядков перед зданием отделения МВД в Подгорице, сообщило управление полиции.

В Подгорице в среду вечером полицейские задержали парламентских депутатов оппозиционного Демократического фронта Милуна Зоговича и Марину Йочич. Йочич была задержана во время проведения трансляции в Facebook. После этого перед отделением полиции в столице собрались около 200 протестующих граждан. Они не разошлись, чего требовала полиция, применившая затем слезоточивый газ.

«Вечером около 20.00 (21.00 мск) перед зданием центра безопасности (отделения МВД) без предварительной заявки о массовом мероприятии собрались более 70 граждан и оппозиционных политиков, чтобы выразить недовольство из-за происходящего в Будве… Им было сделано несколько предупреждений и требований разойтись. Они эти требования проигнорировали и начали бросать камни в сторону полиции, при этом повреждены несколько полицейских автомобилей, ранен один сотрудник. Полиция в рамках законных полномочий применила средства принуждения – химические средства и физическую силу — и разогнала толпу, задержаны 18 человек», — сообщило полицейское ведомство.

В среду днем 17 человек, включая членов оппозиционного руководства муниципалитета Будвы, были задержаны, один полицейский получил травмы при беспорядках перед муниципалитетом. В соцсетях распространились видео применения полицией силы и слезоточивого газа при задержаниях в разных частях города.

Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня «заседание», к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали «новое руководство» муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.

Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) 17 июня провело силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя скупщины (муниципального собрания) Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров, всего 23 человека, включая оказавших противодействие сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены.