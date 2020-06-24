Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в туристической столице Черногории – городе Будва на Адриатике, трансляцию ведут несколько порталов.

В среду социальные сети жителей Черногории и оппозиционных партий наполнились фотографиями и видео стычек между гражданами и силовыми структурами перед зданием городской администрации Будвы. Местный житель Джордже Джурашевич был с применением силы задержан, по данным МВД, за нападение на инспектора полиции, которое не зафиксировано на распространенной в соцсетях записи с телефонов очевидцев.

"Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у здания муниципалитета Будва. По их словам, они это сделали после того, как граждане стали забрасывать близлежащее здание полиции яйцами и камнями. Задержаны несколько депутатов-оппозиционеров", — передает портал издания Vijesti.

Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня «заседание», к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали «новое руководство» муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.

Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) 17 июня провело силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя скупщины (муниципального собрания) Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров, всего 23 человека, включая оказавших противодействие сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены. В настоящее время «старые» власти Будвы при поддержке граждан пытаются пройти в здание муниципалитета, грубо сдерживаемые полицией в форме и в штатском и сотрудниками ЧОП.