Полиция Черногории возбудила уголовное дело в отношении священника Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице за несоблюдение мер борьбы с коронавирусом после литургии в связи с превращением Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, сообщило МВД республики.

В Сербии и Черногории, которые с переменным успехом боролись с османским владычеством на Балканах с XIV по XX века, новость об изменении статуса и первом после 1934 года пятничном намазе в Айя-Софии вызвала резонанс. Патриарх Сербский Ириней еще 13 июля призвал власти Турции оставить объект в качестве музея с возможностью проведения как христианских, так и исламских религиозных служб.

В храмах Черногории в пятницу прошли литургии и звонили колокола из-за изменения статуса Святой Софии в Стамбуле. Митрополит Амфилохий возглавил службу в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице и назвал превращение Айя-Софии в мечеть «безумием». Черногорские полицейские во время литургии вели съемку в храме, а затем вручили приходскому священнику Бранко Вуячичу повестку и заявили, что против него возбуждено уголовное дело.

«Полиция около 9.30 (10.30 мск) в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице обнаружила около 40 граждан во время исполнения религиозного обряда, в котором участвовал Б.В. Тем самым нарушена мера минздрава о собраниях граждан, которой ограничено присутствие максимально 40 человек на открытом пространстве и 20 – в помещениях с обязательным соблюдением дистанции в минимум два метра», — сообщило управление полиции. Уточняется, что уголовное дело против священника возбуждено по статье «невыполнение мер здравоохранения по противодействию инфекции COVID-19».

Ранее уголовные дела по той же статье были возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще десятка духовных лиц СПЦ в Черногории. Шаг властей по отношению к протоиерею митрополия назвала «продолжением насилия над Церковью».

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Храм Святой Софии — Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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