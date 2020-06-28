Два человека умерли в Черногории с диагнозом COVID-19, у третьего умершего также предполагается коронавирус, его анализы проверяют, сообщило правительство страны.

Институт общественного здоровья Черногории сообщил в воскресенье, что за последние сутки тестировал анализы 438 человек, из них 12 были позитивны на коронавирус. Это жители городов Рожае, Подгорица, Будва и Бар.

«Два пациента с позитивным анализом на COVID-19 скончались. Результаты анализов третьего умершего пациента ожидаются», — сообщил кабмин в Twitter.

Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы результат «импортированной» инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в середине июня, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.