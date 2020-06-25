Четверо сотрудников МВД Черногории пострадали при беспорядках в городе Никшич в ходе столкновения с протестующими в ночь на четверг, сообщило управление полиции страны.

В Подгорице — столице страны — в среду вечером полицейские задержали парламентских депутатов оппозиционного Демократического фронта Милуна Зоговича и Марину Йочич. Перед отделением полиции в Подгорице собрались около 200 протестующих граждан. Они не разошлись, чего требовала полиция, применившая затем слезоточивый газ. Полиция задержала 18 человек при возникших беспорядках, пострадал один сотрудник МВД. Протесты перед зданиями полицейских управлений прошли также в городах Биело-Поле и Никшич.

«Полиция Никшича установила мир и порядок после инцидентов в этом городе. При беспорядках повреждено множество служебных автомобилей, четыре сотрудника полиции получили травмы. В настоящее время идет работа с участниками инцидента», — кратко сообщило ведомство в Twitter.

Полиция задержала двух протестующих.

В среду 17 человек, включая членов руководства муниципалитета Будвы, были задержаны, один полицейский получил травмы при беспорядках перед муниципалитетом курорта. В соцсетях распространились видео применения полицией силы и слезоточивого газа при задержаниях в разных частях города.

Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня «заседание», к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали «новое руководство» муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.

Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) 17 июня провело силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя скупщины (муниципального собрания) Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров, всего 23 человека, включая оказавших противодействие сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены.