ХК «Северсталь» официально подтверждает несколько случаев заражения коронавирусом в команде После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК «Северсталь» были выявлены 9 случаев заболевания коронавирусом. Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.