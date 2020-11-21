У коронавируса нового типа SARS-CoV-2 обнаружили опасную особенность, которая удивила экспертов.

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Дело в том, по словам вирусологов, что в нем соединяются особенности, которые раньше уже встречались, так как присущи целому ряду других вирусов, но по отдельности. Каждая их этих особенностей опасна сама по себе, а коронавирус может содержать сразу несколько.

Например, для вируса Эбола характерна дисрегуляция иммунной системы, как и синдром диссеминированного (широкого распространенного во всем теле). Этот синдром также наблюдается при конго-крымской лихорадке, лихорадке денге, лихорадке с почечным синдромом.

Что касается самого характерного признака ковида (потеря обоняния), то он тоже характерен для множества других инфекций.

Одним из самых смертоносных вирусов на планете является вирус Эбола, летальность при заражении которым составляет до 90%. Геморрагическая лихорадка — сильнейший жар, сопровождаемый кровотечениями, которые часто приводят к шоку, отказу органов и смерти.

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, у курящих людей коронавирус часто протекает в тяжёлой форме, поскольку эта вредная привычка ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием.