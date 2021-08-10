Каждое коммерческое предприятие стремится к тому, чтобы его продукция или услуги были узнаваемыми, привлекали много потенциальных пользователей. Для этого используется множество рекламных ходов и маркетинговых приемов, проводятся рекламные кампании, акции, другие мероприятия, чтобы привлечь к себе внимание. Однако незаменимым элементом всех рекламных кампаний считается возможность обратной связи, то есть наличие контактов. Без них вы не сможете поддерживать связь со своими клиентами.

Проще всего узнать о деятельности компании, а также заказать ее товар или услугу по телефону. Сегодня для этого предлагается возможность подключения прямого номера, который будет доступным, красивым и запоминающимся. Например, большой популярностью пользуется номер в коде 495. Его можно подключить с использованием выгодного тарифа «Рекламный» https://bezlimit-mts.ru

Какие привилегии можно получить

Номер в коде 495 активно используется для проведения рекламных кампаний, для печати на листовках, визитках, буклетах. Он привлекает живое внимание. При этом данный номер при подключении на сайте имеет ряд особенностей и преимуществ:

использовать прямой московский номер можно всего лишь за 16 рублей в день на очень выгодных условиях;



можно выбрать подходящий красивый номер, при этом на него предоставляется существенная скидка до 90%;



входящие звонки на прямой номер бесплатные, что даст возможность каждому потенциальному клиенту к вам дозвониться;



номер могут подключить как физические лица, так и юридические лица;



звонки осуществляются по выгодным тарифам: 1,7 рубля за минуту по Москве и области, 2,5 рубля за минуту по всей территории России;



для подключения и пополнения номера можно воспользоваться любым удобным способом оплаты;



при подключении действуют акции и скидки, например, до 70% (услугу вы получите всего за 299 рублей);



оформить и подключить номер можно непосредственно в день оформления заказа.

Прямые московские номера очень выгодны для размещения на сайтах, в интернет-магазинах, привлекают внимание посетителей. Возможность выбрать красивый быстро запоминающийся номер даст возможность организовать эффективную рекламу и привлечь внимание к своей деятельности. Использование данного номера выгодно и для компаний, и для потенциальных клиентов, которые всегда смогут дозвониться к вам для заказа товара или услуги. Чтобы оформить номер, обратитесь по контактам, указанным на сайте, обсудите с ответственным менеджером все детали заказа. Уже в скором времени вы сможете пользоваться удобным прямым номером. Преимущества услуги оценили многие предприниматели. Вы тоже можете присоединиться к их числу уже сегодня.