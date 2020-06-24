Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил, что скептики, которые не признают опасности коронавируса нового типа, являются причиной долгого угасания эпидемии.

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По его словам, такие люди не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции, поэтому эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания.

— Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины, — подчеркнул Тавадян.

По его словам, из-за таких людей еще долго будут выявляться новые случаи заражения COVID-19, а плато может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы.

Как отметил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов, многие люди в жару носят маски носят формально, спустив на подбородок.

— Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей, — сказал он.

По его словам, ношение масок и перчаток сейчас является обязательной мерой, особенно в общественном транспорте. Также нужно соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

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