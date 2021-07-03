Отдых нужен каждому человеку, чтобы перезагрузиться и найти новые силы для свершений. Но лучше всего с этой задачей справляется именно активный отдых. Походы в горы не зря нравятся многим туристам. Сейчас есть множество маршрутов для новичков и настоящих профессионалов, которые пользуются большей популярностью, чем традиционный отдых на пляже.

Почему горный отдых так ценится?

Горный туризм — это неисчерпаемый источник возможностей для тех, кто умеет ими пользоваться, подробнее здесь. Часто отмечают такие плюсы:

общение с позитивно заряженными людьми, которые любят активный отдых,

благоприятное воздействие на иммунитет и закалка,

красивую природу, закаты, горный воздух, необычные рельефы,

сильный заряд адреналина,

возможность сблизиться со своими друзьями и семьей, с которыми вы отправились на отдых,

получение навыка выживать в сложных походных условиях.

Нужно понимать, что в горы вы всегда отправляетесь командой, если речь идет о туристических маршрутах. На пути встречаются различные препятствия и физически это может оказаться непросто, но новичков всегда поддерживают более опытные. Кроме того, защитные средства и снаряжения помогают сделать отдых гораздо комфортнее и безопаснее.

Маршруты для горного отдыха

На сайте представлены разные туры по насыщенности, длительности и сложности. Особой популярностью пользуются Кавказ, Австрия, Швейцария, Абхазия, Алтай. Отправляться в горы можно в любой период года, в каждом есть свои преимущества и впечатления. Проще всего будет начинать с летних походов в сочетании с базой и озерами, чтобы можно было передохнуть и искупаться в особо жаркую погоду.

Зимние требуют особой подготовки к погодным условиям и сложнее по выносливости. Сложными считаются восхождения (например, на Эльбрус), обязательно будет инструктаж по использованию карабинов и выживанию зимой. В палатке можно спать и в холодное время года, если сделать все необходимые предосторожности и помнить о безопасности.

Горный отдых — это не только новые впечатления и яркие фотографии, но и отличный повод испытать себя на прочность и выносливость.