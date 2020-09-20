Директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто объяснил, в чем заключаются основные отличия между первой и второй волнами коронавируса нового типа.

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Первый всплеск заболевания, как считает Шляхто, был «не столько волной», сколько неготовностью системы здравоохранения к такой ситуации. Конечно, эта неготовность была обусловлена недостатком информации, стационаров, а также большим количеством больных. Во второй раз подобная ситуация не должна повториться.

— А вот небольшой рост будет точно, потому что произойдет сезонный всплеск вирусных заболеваний, того же гриппа, — сказал эксперт, добавив, что «это будет накладывать определенный отпечаток на всю ситуацию».

Небольшой рост заболеваемости он связал с возвращением россиян из отпусков, а также с началом учебного года.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что осенью возможна вторая волна коронавируса.

— Может быть, вирус вернётся, но это необязательно. Он распространяется так же, как и обычные ОРВИ, — отметил специалист.

В любом случае, врачи накопили опыт, ошибки проанализированы и не повторятся, добавил он.

Как считает представитель Роспотребнадзора Виктор Малеев, в России эпидемия не закончится до конца 2020 года. По его словам, первая волна заболеваемости ещё не закончилась, а впереди похолодание и сезонные ОРВИ.

Вероятность второй волны COVID-19 зависит от ответственности граждан в соблюдении мер безопасности, подчеркивал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.