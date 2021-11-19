Многие женщины предпочитают зимой носить шубу. Такая одежда очень тёплая, выглядит элегантно, демонстрирует определённый статус её обладательницы, сочетается с любой одеждой. Чтобы шуба прослужила долго, необходимо осуществлять за ней должный уход, в котором основную роль играет чистка одежды.

Лучше всего обращаться в профессиональную химчистку, специалисты химчистки «Орликов» помогут сохранить мех шубы в первозданном виде, уничтожить загрязнения.

Процедура очистки шуб в химчистке

В московской химчистке «Орликов» применяются новейшие технологии, чистка проводится на немецком оборудовании, благодаря чему обеспечивается качество предоставляемых услуг. Химчистка шубы от компании «Орликов» бывает двух видов:

сухая, при которой при помощи очищающих средств производится откатка в древесной стружке;

химическая, когда используется сильный органический растворитель, избавляющий от самых глубоких загрязнений.

Такая чистка приносит хороший результат – ворс смотрится как новый, возвращается его функциональность.

Большинство клиентов выбирают химическую чистку шубы, потому что:

цвет шубы не меняется после процедуры;

мех начинает блестеть, приобретает мягкость;

полностью исключается деформация и усадка меха;

после этого шуба будет носиться очень долго, останется в первозданном виде.

Рекомендации по уходу за шубами

Химчистка «Орликов» советует владелицам шуб придерживаться нескольких правил:

для меха идеальная атмосфера – прохладное место с вентиляцией воздуха, это может быть текстильный мешок;

не стоит применять препараты уничтожающие моль – процедур в химчистке достаточно, чтобы забыть о вредных насекомых, запах от таких средств впитается в мех;

если мех намок, то сушить его следует без обогревательных приборов, а ворс просто расчесать;

не стоит при хранении прижимать шубу плотно к другой одежде это может повлечь заломы меха;

все проявляющие на меху шубы пятна и грязь необходимо убирать немедленно во избежание впитывания, потом такие пятна уничтожить очень сложно.

В химчистке «Орликов» в Москве стоимость услуг значительно меньше, чем в других местах, здесь широкий спектр дополнительных предложений, возможность получить скидку.