Многие женщины предпочитают зимой носить шубу. Такая одежда очень тёплая, выглядит элегантно, демонстрирует определённый статус её обладательницы, сочетается с любой одеждой. Чтобы шуба прослужила долго, необходимо осуществлять за ней должный уход, в котором основную роль играет чистка одежды.
Лучше всего обращаться в профессиональную химчистку, специалисты химчистки «Орликов» помогут сохранить мех шубы в первозданном виде, уничтожить загрязнения.
Процедура очистки шуб в химчистке
В московской химчистке «Орликов» применяются новейшие технологии, чистка проводится на немецком оборудовании, благодаря чему обеспечивается качество предоставляемых услуг. Химчистка шубы от компании «Орликов» бывает двух видов:
- сухая, при которой при помощи очищающих средств производится откатка в древесной стружке;
- химическая, когда используется сильный органический растворитель, избавляющий от самых глубоких загрязнений.
Такая чистка приносит хороший результат – ворс смотрится как новый, возвращается его функциональность.
Большинство клиентов выбирают химическую чистку шубы, потому что:
- цвет шубы не меняется после процедуры;
- мех начинает блестеть, приобретает мягкость;
- полностью исключается деформация и усадка меха;
- после этого шуба будет носиться очень долго, останется в первозданном виде.
Рекомендации по уходу за шубами
Химчистка «Орликов» советует владелицам шуб придерживаться нескольких правил:
- для меха идеальная атмосфера – прохладное место с вентиляцией воздуха, это может быть текстильный мешок;
- не стоит применять препараты уничтожающие моль – процедур в химчистке достаточно, чтобы забыть о вредных насекомых, запах от таких средств впитается в мех;
- если мех намок, то сушить его следует без обогревательных приборов, а ворс просто расчесать;
- не стоит при хранении прижимать шубу плотно к другой одежде это может повлечь заломы меха;
- все проявляющие на меху шубы пятна и грязь необходимо убирать немедленно во избежание впитывания, потом такие пятна уничтожить очень сложно.
В химчистке «Орликов» в Москве стоимость услуг значительно меньше, чем в других местах, здесь широкий спектр дополнительных предложений, возможность получить скидку.