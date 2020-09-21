Среди мелкой техники для современной кухни, для приготовления вкусных блюд, фирменных деликатесов, принято выделять коптильни, предназначенные для горячего копчения. Если еще не знаете, где лучше всего заказать этот вид универсальной установки, то оригинальные коптильни Бондарефф стоит просмотреть онлайн, перейдя по предоставленной ссылке на официальный сайт компании. Ведь могут интересовать не только технические характеристики и цены, а и особенности функционала, возможности использования для приготовления самых разных копченостей.

Специфика горячего копчения в домашних условиях

Для приготовления фирменных блюд превосходного качества и совершенного вкуса, принято использовать коптильные установки. Для этого используют специально оборудованное устройство – домашнюю коптильню, которая:

функционирует как и стандартные виды коптильного оборудования;

имеет герметическую емкость, куда можно поместить от 3 кг и более;

оборудована специальной решеткой, на которой при помощи шампуров и крюков крепят продукты для копчения;

под решеткой для стекания сока и жира с мясных, рыбных изделий размещают специальный поддон.

Под решеткой на дно насыпают щепу или опилки деревьев (лиственные породы – желательно фруктовых). Тлеющие опилки выделяют дым и пропитывают продукты, расположенные в герметической емкости. Внутри коптильни поддерживается рабочая температура в пределах 90°C а то и выше, что позволяет значительно ускорить время приготовления.

В чем преимущество горячего копчения?

Для приготовления фирменных блюд и знатных деликатесов принято использовать не только свежую рыбу, самые разные разновидности мяса, сала, но и морепродукты.

А если интересуетесь «фишками» приготавливаемых блюд в фирменных коптильнях горячего копчения, то важно помнить, что:

Приготавливаемые на тлеющих угольках, с использованием дыма деликатесы получаются сочными, при этом ценятся за нежный вкус и превосходный аромат. Сам процесс копчения может длиться от получаса или растягиваться на несколько часов – все зависит от выбранного рецепта приготовления. Жир и влага до конца приготовления полностью не вытапливаются с приготавливаемых продуктов и блюда получаются очень ароматными, приятными на вкус и не требуют последующей термической обработки.

Закоптить мясо или рыбу, приготовить лакомства доступно не только на рыбалке или охоте, но и находясь на своем приусадебном участке, даче. При этом принято различать не только мини коптильни и коптильни для квартиры, а и электрические модели для копчения продуктов, камеры для дома, а также автоматические и с гидрозатвором.