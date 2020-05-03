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Врач, у которого ранее выявили COVID-19, умер в Челябинской области.

«Это врач общей практики из Брединского района. Он осуществлял забор материала у контактных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика.

По данным Минздрава региона, на утро 3 мая в области подтверждено 697 случаев заболевания COVID-19 (плюс 54 новых подтверждения ко вчерашнему дню), 74 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Семь человек умерли.

Режим обязательной самоизоляции в области действует до 11 мая.

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