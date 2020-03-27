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В Челябинской области положительные анализы на коронавирус сдали еще девять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Челябинский губернатор Алексей Теслер заявил, что общее количество зараженных в регионе достигло 20 человек: анализы восьмерых пациентов уже подтверждены центром «Вектор», еще 12 анализов ждут подтверждения.

Как сообщал «Рамблер», количество пациентов с коронавирусом в России за прошлые сутки выросло на 182, до 840 человек в 56 регионах. Из них 38 выздоровели.

Два пожилых пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались.

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