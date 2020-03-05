Жители Челябинска восхитились необычным свечением в небе, которое появилось на рассвете 5 марта, сообщает телеканал «ЧелТВ». В Сети пошутили, что в город прибыл Терминатор.

Более опытные горожане отметили, что челябинцам удалось увидеть достаточно редкое атмосферное явление, которое называется «солнечный столб» — это оптический эффект в виде полосы света, которая тянется от солнца к земле, появляющаяся в небе обычно на рассвете или на закате. В Челябинске день начался с ярко-красного свечения, поэтому столб казался «огненным».

Фотографии редкого явления быстро заполнили соцсети, спровоцировав бурное обсуждение эффекта. Некоторые пользователи посчитали необычное свечение в небе — предвестником хорошего дня. Оригиналы заявили, что скорее всего в Челябинск прибыл Терминатор.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин, находясь в своём замке в деревне Грязь, снял необычное ярко красное свечение в небе. Артист предположил, что это может быть НЛО. На видео сквозь деревья вдалеке были видны две ярко-красные полосы, расположенные параллельно друг над другом — одна короче, другая длиннее. Позже Галкин выдвинул более научную версию происхождения запечатленного им феномена. Пародист предположил, что мог снять солнце.

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