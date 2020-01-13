Администрация Челябинска попросила жителей не красть лампочки из новогодних фигур с подсветкой. Об этом сообщает издание «74.ру» 13 января со ссылкой на главу города Наталью Котову.

«Смысла их выкручивать нет никакого. Только наоборот — еще хуже будет. Из-за них может случиться короткое замыкание в квартире», — отметила она.

По ее словам, за день только из кареты на площади Революции пропадают до 70 лампочек.

Котова выразила удивление и сожаление по поводу того, что жители пытаются уничтожить праздничную атмосферу, а также сообщила, что примет меры для изменения ситуации.

В ночь на 1 января вандалы во Владивостоке сожгли фигуру мыши — символа 2020 года. Стоимость объекта, размещенного на главной площади города, составляла 677 тыс. рублей.