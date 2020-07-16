Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии части ограничений, теперь могут работать кафе, рестораны, салоны красоты, бани и сауны, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе. Так, могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания», — говорится в сообщении.

Также в полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, уточняется в сообщении.

Кроме того, в парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы, добавляется в сообщении.

По данным пресс-службы, вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Пресс-служба добавляет, что в регионе продолжает действовать масочный режим. По поручению Алексея Текслера будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований. Также в регионе действует режим повышенной готовности до 26 июля.

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