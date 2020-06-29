Более 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Чехии за последние сутки, это самый высокий показатель с 3 апреля, когда зафиксировали 332 случая, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, в стране выявлены 305 новых случаев, число заболевших растет третий день подряд.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Чехии достигло 11 603, выздоровели 7705 человек, скончались 348.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф