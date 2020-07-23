Зоопарк в чешском Брно открыл аквариум, в котором вместе с экзотическими рыбами из тропических морей Юго-Восточной Азии и Африки плавает пластиковый мусор, сообщает «ЕвроПульс».

Руководство зоопарка считает аквариум «реалистичным» и хочет с его помощью показать, как сильно человек влияет на жизнь соседей по планете.

С пятнистыми скатами и рыбами-ласточками в аквариуме соседствуют пластиковые бутылки, одноразовые стаканы и целлофановые пакеты.

Обитатели выбраны не случайно – на сегодняшний день именно реки Азии и Африки несут больше всего пластикового мусора в мировой океан.

Среди источников загрязнения бытовой пластик – самый распространенный. Он может сохраняться на дне более 20 лет, практически не разлагаясь.

Чтобы сократить объемы такого мусора, Евросоюз запретил продажу 10 видов одноразовых изделий. А к 2030 году вся пластиковая упаковка и больше половины всего пластика в ЕС должны перерабатываться.