СПОРТ

В Чехии десятки человек прокатились с ветерком на собачьей упряжке

07:44 24/01/2020

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В Чехии стартовали экстремальные гонки на собачьих упряжках. На старт вышли более 70 команд из 10 стран, сообщает «МИР 24».

Пейзажи завораживают, но спортсменам не до любования природой. Собаки без них не справятся. Трасса в Орлицких горах – одна из самых сложных в Европе. И дорога в этом году не идеальна. Бесснежная зима едва не сорвала соревнования.

Забег разбит на несколько этапов. Спортсмены могли выбрать один из двух маршрутов: 222 километра – для новичков, и 333 километра – для тех, кто в своих силах уверен.



