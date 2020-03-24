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Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Чечне у вернувшегося из-за рубежа жителя республики, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее оперативный штаб сообщил о 57 случаях коронавируса, зарегистрированных в России за минувшие сутки, в том числе об одном в Чечне.

«К сожалению, у нас официально подтверждён один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что основные проблемы связаны с теми, кто находился за границей, а вернувшись, своевременно не поставил в известность службы медицинского и санитарного контроля.

Хотя в аэропорту, на вокзале организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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