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Пропускной режим для совершения поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств, ввели в Чеченской Республике для жителей с 13 апреля. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов.

«На территории всех муниципальных и городских районов Чеченской Республики вводится пропускной режим для совершения поездок, связанных с приобретением продовольственной продукции, лекарственных средств или же с другими неотложными делами. На одну семью — один пропуск. На нем будет указано время и дни недели для выхода из дома в пределах своего района. При этом, в воскресенье, всем без исключения, запрещается выходить из своего дома или же совершать какие-либо поездки», — отметил Даудов.

Он добавил, что пропускной режим не коснется сотрудников организаций, продолжающих работу в штатном режиме согласно указу главы региона и имеющих удостоверения. До этого пропускной режим действовал для транзитного транспорта и работников определенных сфер деятельности.

В Чеченской Республике 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них пять пациентов умерли, 15 уже выписаны из больницы.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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