Все новости на карте

В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова. Фотографию спасатели опубликовали в своем Instagram-аккаунте.

«Вызов принимают представители различных министерств и ведомств, организаций, звезды российской эстрады, спортсмены и блогеры. Не остались на стороне и мы», — говорится в публикации. Сотрудники МЧС передали эстафету коллегам из других регионов.

Кадыров побрился налысо и посоветовал мужской части населения республики последовать его примеру после того, как жители Чечни попросили его открыть парикмахерские, работа которых была приостановлена на время пандемии коронавируса.

Вслед за Кадыровым налысо побрились президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов и российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко.

Видео дня. Эксклюзивный ответ Соловьёва на конфликт с Уткиным