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В Чечне за последние сутки от коронавируса скончались два человека — 82-летний мужчина и 52-летняя женщина, сообщил спикер парламента Чечни, руководитель оперативного штаба по коронавирусу Магомед Даудов.

Ранее 1 апреля в Чечне скончалась 82-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы за неделю до смерти.

«За последние сутки в Чечне скончались два человека от коронавируса — мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения, всего в республике три летальных исхода», — заявил Даудов в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Даудов настоятельно призвал население не нарушать режим самоизоляции, поскольку даже единичные факты могут приводить к тяжелым последствиям.

Рамблер

Ранее, по официальным данным, в Чечне всего были зарегистрированы 22 случая COVID-19, из них 15 выписаны с выздоровлением.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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