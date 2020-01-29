Власти Чечни планируют создать национальный парк «Даймохк» площадью около 20 тыс. га для сохранения разнообразия флоры и фауны региона. Об этом в среду сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

«Вопросы создания на территории Чеченской Республики национального парка «Даймохк» обсудили сегодня. Новая особо охраняемая природная территория расположится в горной части республики. Ее общая площадь — около 20 тыс. га. Создание парка позволит сохранить биологическое разнообразие растительного и животного мира, создаст условия для регулируемого туризма и отдыха», — рассказал Хучиев по итогам совещания в правительстве.

По его словам, природные ресурсы республики значительно пострадали в ходе военных компаний и нуждаются в особом внимании. "Сегодня у нас существует 9 госзаказников и более 40 памятников природы общей площадью около 200 тыс. гектаров. Более того, ежегодно в регионе высаживают сотни гектаров леса", — добавил он. Хучиев не уточнил сроки реализации проекта.

После окончания режима КТО в Чечне создали специальную программу по восстановлению дикой природы. Она позволила восстановить в регионе популяции, обитавшие на территории республики до начала военных действий. За последние три года на волю в горы Ножай-Юртовского, Веденского и Итум-Калинского районов выпущено более 1000 пятнистых оленей. Еще более 1000 оленей планируется выпустить на равнинные территории республики.

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