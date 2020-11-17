В детском центре чеченского города Курчалоя отказались заменить изображения героев комиксов Marvel национальными героями Чечни по требованию президента республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Подъем».

Инвестор детского клуба назвал неуместным фото главы Чечни в развлекательном центре.

«Фотографии нашего главы республики, наших героев — это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно», — сказал бизнесмен, отметив, что «это все-таки не офис и не госучреждение».

При этом он допустил, что героев Marvel заменят персонажи национальных детских сказок.

«Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получил из министерства культуры», — рассказал бизнесмен.

Ранее, как писал «Рамблер», во время осмотра жилых домов в Курчалое Рамзан Кадыров заметил в детском игровом центре изображения Тора, Капитана Америка и Железного Человека. Он поручил убрать эти изображения и разместить фотографии «настоящих героев». «У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — заявил Кадыров.