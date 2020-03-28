Все новости на карте

Власти Чеченской республики приняли решение ограничить передвижение внутри региона, сообщила ЧГТРК «Грозный».

«В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — цитирует телеканал обращение председателя парламента региона Магомеда Даудова.

Отмечается, что въезд в Грозный остается открытым только для жителей города и работников специализированных организаций.

Как отметил Даудов, правоохранительные органы будут жестко следить за соблюдением предписаний.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Что закроют в Москве и области, а что продолжит работу в выходную неделю