Пожилая женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в Чечне. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Риту Термулаеву.

82-летняя женщина стала первой жертвой заболевания в регионе.

«Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром», — сказала Термулаева.

Ранее в этот же день оперативный штаб сообщил о смерти второго пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Жертвой заболевания стал мужчина в возрасте 59 лет.

До этого оперштаб сообщал, что число заразившихся коронавирусом в России на 1 апреля достигло 2777, умерли 24 человека, вылечились — 190.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. Режим самоизоляции поддержали более 50 регионов страны, в некоторых объявлен карантин.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.