Следователи занимаются выяснением обстоятельств смерти жителя Саратова, голову которого собаки принесли сторожу, сообщается на сайте управления СК по региону.

Отмечается, что инцидент имел место на улице Радищева возле Глебучева оврага. Ужаснувшийся находке сторож тут же обратился в полицию.

Стражи порядки в ходе поисков нашли тело жертвы. Им оказался 50-летний житель Волгограда. Причем тело пролежало под открытым небом около двух месяцев. Сейчас следствие проводит необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств трагедии.

Отметим, что буквально несколько дней назад произошла похожая история, но «наоборот» — в Волгограде было найдено расчлененное тело жителя Саратова. Связывает что-либо эти два случая, неизвестно.