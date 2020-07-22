В Москве 21 июля в Колпачном переулке было найдено мёртвое тело 25-летней женщины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Отмечается, что девушке оставалось всего лишь две недели до намеченной свадьбы.

Труп несчастной нашла мать жениха. Ее сын три дня не отвечал на телефонные звонки. Тогда женщина поехала к нему на квартиру, и нашла там на кровати тело девушки с многочисленными синяками и гематомами.

Мать поведала, что конфликтов у них не было. Парень работал на стройке, а его невеста – администратором в магазине. Полицейские изучили данные камер видеонаблюдения, и выяснили, что в тот день пара зашла в подъезд. Что происходило дальше, нужно расследовать. При этом остается неизвестным, куда пропал жених.

В столичном главке СК подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.