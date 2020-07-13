В Москве полицейские задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в разбое в центре столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что к 21-летнему жителю столицы возле бара на улице Покровка подошел неизвестный. Между ними завязался разговор, мужчина предложил своему новому знакомому распить алкоголь. Юноша согласился. Вскоре он потерял сознание. Приехавшая бригада скорой помощи увезла его в клинику. В организме потерпевшего были обнаружены психотропные препараты.

Вскоре полицейские задержали разбойника-отравителя. Он оказался приезжим, у него изъяли украденные деньги и золотую цепочку. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».