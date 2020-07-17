В отеле в центре Москвы сексуальному изнасилованию подверглась 28-летняя экс-ведущая телешоу на одном из музыкальных телеканалов, имя которой не называется, сообщает сайт KP.RU. Девушка отметила, что она проводила время с малознакомым мужчиной в одном из элитных отелей столицы.

О своем новом знакомом тележурналистка ничего не знала. Чем она с ним занималась в номере, неизвестно, но в итоге оно окончилось изнасилованием.

Полиция быстро настигла преступника по горячим следам. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области. На данный момент дело передано в СК по Москве, там намерены восстановить полную картину событий.