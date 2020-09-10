Схема иммунизации НИЦ им. Гамалеи обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса, чем у переболевших. Об этом в четверг сообщил заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов.

«Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших. Эта разница составляет примерно 8-10 раз», — сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, такая схема вызывает иммунный ответ в 100% случаев.

«Такая схема, по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой-второй фазы, показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев», — отметил Логунов.

Он добавил, что вакцинация проводится в два этапа для лучшего формирования иммунитета. Перерыв между этапами составляет 21 день.

Безопасность доказана

Третья фаза испытания вакцины «Спутник V» нужна для исследования эпидемиологической эффективности препарата, его безопасность доказана, сообщил Логунов.

«Не вопрос третей фазы исспытаний по безопасности. Третья фаза нужна в первую очередь для исследования эпидемиологической эффективности, это очень важный вопрос, который можно исследовать и определить на большой выборке пациентов, поэтому будет 40 тыс. человек, поэтому главное это. Но, естественно, будет исследоваться безопасность и иммуногенность в рамках этой стадии, но в целом наша платформа является доказанной по всей безопасности», — сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса «Спутник V».

Позже директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что вакцинация добровольцев на этапе пострегистрационных исследований начнется в начале сентября. Всего в исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.

В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стартовала третья фаза клинических исследований «Спутник V». Он отметил, что Россия — первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,8 млн человек, свыше 903 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.