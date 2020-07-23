В Центральном районе Хабаровска отделение банка на улице Муравьева-Амурского ограбил вооруженный мужчина в маске. Налетчик завладел 3 млн рублей.

Грабитель объявлен в розыск, пишут ИА AmurMedia.

Неизвестный зашел в банк перед самым его закрытием под видом рядового клиента. Мужчина дождался своей очереди, зашел к кассиру, достал пистолет, направил его через бронированное стекло на женщину и потребовал отдать ему деньги. Грабитель успел покинуть место преступления, но часть его внешних данных запомнили очевидцы.Предположительно, ему около 30 лет, нижняя часть лица была скрыта медицинской маской.

Грабителю грозит срок до пятнадцати лет тюрьмы.