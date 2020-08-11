В центр белорусской столицы начинают стягивать спецтехнику, в том числе водометы и автозаки, передает Sputnik Беларусь.

Выборы президента республики состоялись 9 августа. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером.

Митингующие строят баррикады и отказываются расходиться, для их разгона силовики используют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в столице, там один человек погиб, более 200 находятся в больницах.

По официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,09%.

В ее штабе заявили, что не признают результаты ЦИК: по словам представителей политика, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Сегодня утром стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

/ Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.

1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске. 11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.