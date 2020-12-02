Сохранить плавную денежно-кредитную политику в следующем году, по мнению экспертов ЦБ РФ, реально. Допускается и очередное снижение ключевой ставки — ниже 4%, подчеркнул зампред Банка России Алексей Заботкин, сообщает «Прайм».

«В то же время краткосрочно мы видим, что пока текущие темпы роста цен остаются вблизи нашей цели по инфляции — 4%. Мы видим, что ослабление обменного курса повлияло на текущую динамику цен. Это мы тоже будем принимать во внимание», — заявил эксперт.

Ключевая ставка с середины 2019 года стала ниже на на 3,5 п. п. Заботкин отметил, что данные перемены очень существенны.

На данный момент ключевая ставка в России составляет 4,25 процента годовых.

Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Банка России Эльвира Набиуллина допускает дальнейшее снижение ключевой ставки.

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