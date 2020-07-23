Главный интерес для мошенников представляют молодые россияне в возрасте от 25 до 45 лет, а вовсе не пожилые люди. Об этом заявил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Эксперт пояснил, что сейчас уже прошло «золотое время» злоумышленников, когда они «окучивали» только пенсионеров. По словам Сычева, пожилые люди по-прежнему являются легкой добычей для аферистов, но уже не приносят им столько прибыли.

Если речь идет о мошенничестве через интернет и телефонные звонки, то средний возраст жертв составляет от 30 до 45 лет, рассказал первый замглавы департамента ЦБ. А в последнее время эта планка опустилась до 25 лет. Сычев пояснил, что россияне в этом возрасте тратят заработанные деньги, «не сильно заботясь о последствиях».

Он также отметил, что средний чек хищения злоумышленника у физлица составляет 10 тысяч рублей.

Ранее в ЦБ предупредили, что на фоне пандемии коронавируса значительно увеличилось количество безадресной рекламы от мошенников. Аферисты делают упор на желании человека разбогатеть и используют эмоциональные призывы наподобие «Зарабатывай с нами!». При этом конкретных сведений о виде заработка или инвестиций, а также способах его получения в такой рекламе не содержится.