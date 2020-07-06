Центробанк предложил расширить границы тарифного коридора, в который должна укладываться цена полиса ОСАГО, в среднем на 11% вверх и вниз. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Проект соответствующего документа регулятора, по словам Чистюхина, дополнит поправки в закон об ОСАГО, вступающие в силу 24 августа.

Напомним, первый этап реформы ОСАГО начался в январе 2019 года. Тогда тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены. Также были введены дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. В апреле в силу вступили новые правила расчета скидок по ОСАГО за езду без ДТП. Одобренный правительством в июле прошлого года следующий этап реформы ОСАГО среди прочего предусматривал повышение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену коэффициента территории и мощности авто при калькуляции полиса, а также учет данных телематики и грубых нарушений ПДД при определении тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало известно о планах властей пересмотреть реформу из-за опасений резкого роста стоимости полисов ОСАГО. В итоге в законопроекте, который в конце мая подписал президент, из нововведений остались учет грубых нарушений ПДД при расчете стоимости полиса и отмена регионального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля. Помимо этого, страховщики должны будут раскрывать на своих сайтах факторы, влияющие на стоимость полисов.

Как пишет РБК, из предложений ЦБ следует, что минимальная и максимальная стоимость обязательной страховки для легкового автомобиля будут различаться более чем в два раза. «Для наиболее многочисленной группы автомобилей физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Приведу конкретные цифры: если сегодня минимальное значение базовой ставки равно 2746 рублей, а максимальное — 4942 рубля, то по новым правилам по этой группе минимальная базовая ставка будет 2471 рубль и максимальная ставка — 5436 рублей», — сообщил Чистюхин, добавив, что для легковых автомобилей юрлиц коридор расширится на 20%, а для такси — на 30%.

«Данные изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем водителям, которые водят машину неаккуратно, нарушают Правила дорожного движения, отличаются высокой аварийностью», — уточнил зампред ЦБ. Чистюхин добавил, что изменения тарифов не приведет к росту цен полисов ОСАГО для большинства водителей.

По словам Чистюхина, в рамках уточнения деталей новых поправок к закону об ОСАГО регулятор также составит перечень факторов, которые не должны будут влиять на стоимость полисов. В частности, речь идет об аспектах, связанных с национальной, языковой, расовой принадлежностью водителя, его политическими взглядами, должностным положением или вероисповеданием.

Наконец, в Центробанке намерены скорректировать значение коэффициента возраста и стажа (КВС) водителя. «Мы начали это еще в прошлом году, максимальное изменение внутри группы, как и в прошлый раз, ограничено 4%. При этом можно сказать, что водители более старшего возраста и более опытные будут иметь дополнительные скидки. Для них значение коэффициента «возраст-стаж» снижается», — заявил Чистюхин, отметив, что максимальное увеличение этого коэффициента (+3,8%) коснется водителей в возрасте 22-24 лет со стажем вождения 3-4 года.