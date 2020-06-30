Тридцать три новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Бурятии, с начала пандемии заболели 2957 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 30.06.2020 зарегистрировано 2957 (+33) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ — 1658», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в стационарах находятся 520 человек, в том числе 26 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 331 человек.

В реанимации находятся 18 человек, в том числе трое на ИВЛ. Всего с начала пандемии выздоровели 2085 пациентов, 21 человек скончался.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф