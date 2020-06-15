Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ началось в девяти отдаленных районах Бурятии. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Ивайловский.

В этих районах сформировали избирательные комиссии, а за ходом голосования будут следить наблюдатели. «Итоги голосования будут подводиться в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а данные о количестве проголосовавших в ежедневном режиме будут подводиться с 15 июня», — цитирует его ТАСС.

Гражданам, пришедшим на избирательный участок, голосующим на дому или вне помещения, предоставят средства индивидуальной защиты. Они доставлены, в частности, в Муйский, Баунтовский, Эвенкийский, Окинский, Тункинский районы.

Всего в республике откроют более 800 избирательных участков, в том числе временные в медицинских учреждениях и обсерваторах. Сейчас избирком Бурятии завершает подготовку к общероссийскому голосованию.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Основной закон страны в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Изначально датой голосования было выбрано 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса датой проведения голосования выбрали 1 июля.

В Москве голосование в качестве эксперимента будет проведено в дистанционном формате. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.