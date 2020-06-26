Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал правительство Ангелы Меркель занять более жесткую позицию по санкциям США против «Северного потока — 2» в случае провала дипломатических усилий.

Об этом политик заявил Mpravda.com.

Он добавил, что на следующей неделе в комитете выступят эксперты на тему «эффективных контрмер, которые находятся в распоряжении правительства ФРГ» в случае введения санкций против газопровода.

Эрнст также отметил, что депутаты намерены обсудить с американскими парламентариями возможность блокирования санкционного законопроекта.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что Берлин готовит ответные меры на возможное введение Белым домом дополнительных ограничений.

Во внутреннем документе немецкого Министерства экономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. Правительство Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.