Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2» в связи с делом об убийстве в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.

Ранее в генпрокуратуре ФРГ сообщили, что направили в суд Берлина дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии, совершенном 23 августа прошлого года. По версии немецкого следствия, россиянин получил задание «от государственных ведомств правительства РФ «о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против РФ», говорится в сообщении. Как указано в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии «российские ведомства причислили… к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке «Кавказский эмират» (запрещена в РФ)».

«Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, действительно в самом сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий, является такой серьезной атакой на суверенитет Германии, что нам следует три раза подумать, действительно ли нам прокладывать этот трубопровод по перекачке денег в Москву, чтобы получать газ из России. Есть другие поставщики, от которых можно получать газ», — заявил Ламбсдорф в интервью изданию Bild.

«Вот почему мы… призываем канцлера обсудить сегодня с другими европейскими странами на саммите ЕС, какой может быть совместный ответ… Канцлеру, конечно, сложно убедить других европейцев жестко отреагировать в то же время, когда достраивается «Северный поток – 2″ — трубопровод, через который из России будет доставляться газ, и евро — из Берлина в Москву», — добавил он.

«Канцлер очень хорошо знает Владимира Путина, она хорошо знает Россию, хорошо говорит по-русски, и она хорошо знает, что российская политика недружелюбна по отношению к Германии и Европейскому Союзу… Поэтому я не понимаю, почему она и её правительство столь долго позволяли этому проекту трубопровода продолжаться. Я считаю, это должно прекратиться», — подчеркнул политик.

По версии немецких следователей, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы в Париж, 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву. Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин, утверждает следствие.

По его данным, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в городе Брянск, 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве. По данным следствия, в парке Тиргартен 23 августа 2020 года Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. С 24 августа 2019 года он находится в предварительном заключении.

В прошлом году Германия объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в германской столице 23 августа. Сразу после убийства в Берлине был задержан подозреваемый, который, по данным прокуратуры, является 49-летним россиянином.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией «на уровне спецслужб неоднократно», однако «официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным», получив предварительный «отрицательный ответ». Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет «делать все для того, чтобы в этом разобраться» и помочь немецким коллегам в расследовании.

МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, «контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии».