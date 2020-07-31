Политический ответ ФРГ на угрозы санкций против «Северного потока — 2» должен содержать три пункта: о необходимости данного проекта, приверженности интересам немецкой и европейской экономики и партнерству с Россией, заявил РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

«Политический ответ должен быть ясным: да — «Северному потоку — 2″, да — интересам немецкой и европейской экономики, и да — всеобъемлющему восточному партнерству на взаимовыгодных условиях от Дублина до Владивостока. Я лично хотел бы, чтобы г-жа Меркель и г-н Маас проявили больше смелости и креативности в интересах Германии, и чтобы экономический шантаж, независимо от того, откуда он исходит, был явно отвергнут. Большинство наших людей здесь, в Германии, ожидают этого», — заявил Шлунд.

Ранее о необходимости «политического ответа» на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле, его цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам депутата бундестага, «в период довольно неопределенного будущего» Европейский союз «надеется каким-то образом восстановить трансатлантические отношения, делая все больше и больше уступок американской внешней политике», которая «преследует исключительно экономические интересы». Однако США склонны рассматривать ЕС «скорее как расширенный рынок сбыта американского природного газа, оборонной продукции и высоких технологий», а не как союзника, действуя «путем вымогательства, которое действительно следует рассматривать как противоречащее международному праву».

Шлунд добавил, что «Северный поток — 2» должен быть успешно завершен, чтобы «придать прежде всего Германии и Европе столь важное чувство собственной безопасности в глобальном многополярном мире, которое им необходимо, чтобы не стать вассалами и плацдармом для глобальных экономических американских претензий на гегемонию».

«Поэтому давно пора Европе и Германии дать здесь четкий политический ответ. Европейские интересы не должны быть синонимичны с американскими национальными экономическими интересами и интересами безопасности, поскольку в грядущем мировом порядке скорее многополярные политические подходы приведут к успешному диалогу и сотрудничеству. Поэтому ЕС должен быть заинтересован в стабильных и стратегически ориентированных отношениях на востоке, и особенно в России. Это, естественно, включает в себя совместные проекты, такие как «Северный поток — 2», — заявил парламентарий.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в середине июля, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против «Северного потока — 2», и что ФРГ отвергает экстерриториальные санкции. МИД Австрии также сообщил, что власти страны отвергают планы США наложить экстерриториальные санкции.