Мэрия Будапешта планирует ограничить возможность сдавать квартиры туристам на короткий срок через Airbnb и подобные сервисы, сообщает ЕвроПульс.

Владельцы съемного жилья в центре города смогут передавать его в краткосрочную аренду лишь ограниченное число дней в году.

Власти Будапешта ориентируются на опыт Амстердама и Праги. Там домовладельцы могут сдавать квартиру в краткосрочную аренду на срок от 30 до 90 дней в году, а остальное время должны либо жить в ней сами, либо искать «долгосрочных» арендаторов.

Как отмечают городские власти, Будапешт стал настолько популярным у туристов, что некоторые дома в центре фактически работают как мини-отели, так как сдавать квартиру на короткое время прибыльнее, чем на долгий срок.

Туристы живут в своем ритме и часто не считаются с нуждами местных жителей – например, шумят по ночам. Чтобы улучшить качество жизни горожан в центре Будапешта, власти готовы ограничить возможности арендодателей.

В 2018 году на сайте Airbnb было больше 10 тысяч предложений о краткосрочной сдаче жилья в Будапеште, где живет всего 1,7 миллиона человек.