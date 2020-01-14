Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока бабушку, которая на протяжении полутора лет избивала трех внучек за недобросовестную учебу и неисполнение домашних обязанностей. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе суда.

По его данным, женщина, проживающая с семьей дочери, на протяжении 1,5 года издевалась над девочками 11, восьми и шести лет, «систематически нанося им побои и совершая другие насильственные действия».

«При этом бабушка якобы преследовала «благие» цели — чтобы дети хорошо учились. С особым рвением она контролировала успеваемость, выполнение ими домашних заданий, затем начала давать «свои» задания и, в случае неподчинения ее требованиям, регулярно применяла насилие к детям, заведомо находящимся в беспомощном состоянии в силу возраста <…>. Кроме того, <…> регулярно ограничивала внучек в питании», — говорится в публикации.

Отмечается, что женщина свою вину в большинстве эпизодов не признавала.

«Приговором осуждена по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет», — отметили в пресс-службе.

В октябре стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении учительницы коррекционной школы № 2124, которая избивала учеников. В Сеть попало видео, на котором педагог бьет и толкает учеников 4-го класса, которые, по ее мнению, плохо учились. На данный момент 41-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.